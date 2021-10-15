Россиян предупредили о росте цен на одежду в следующем году

Аналитики рассказали о возможном подорожании одежды в России на 20−40%.
По информации издания РИА «Новости», стоимость одежды в 2022 году может вырасти из-за энергетического кризиса в Китае, который привел к остановкам в производстве тканей.
Промышленность не может реализовать необходимые объемы, поэтому предприятия вынуждены поднимать цены. На это накладывается логистический кризис, возникший из-за противостояния США и Китая по поводу таможенных пошлин и снижения пропускной способности в портах и на границах ввиду карантинных ограничений.
Подорожание одежды, по словам аналитиков, продлится несколько месяцев — до восстановления объемов производств тканей в Китае.
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