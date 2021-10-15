Фото: водитель «Нивы» оказался зажат в салоне после столкновения с «BMW» в Выборге

Очевидцы поделились кадрами серьезной аварии в районе Выборского замка.

Об этом сообщают в группе ДТП и ЧП В Выборге и районе в пятницу, 15 октября.



Даже по неотчетливым снимкам становится понятно, что столкновение было огромной силы. На кадрах видно как несколько спасателей пытаются вызволить мужчину из «Нивы». При этом водителю «BMW» повезло больше, удар пришелся в лобовую часть.

Состояние обоих участников ДТП неизвестно, как и обстоятельства произошедшего.

В комментариях к публикации пользователи указывают, что этот участок дороги является проблемным и там постоянно происходят ДТП.