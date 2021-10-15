Ленинградский зоопарк представил новую экспозицию с атмосферой джунглей и влажных лесов

Автор: Анастасия Щербакова
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Петербуржцам предлагают посетить новый павильон Ленинградского зоопарка с диковинными растениями и тропическими животными.

Павильон получил название «Тропический дом» и собрал в себе яркие экзотические растения и цветы. Также посетители увидят обезьян, ленивцев, попугаев и других экзотических животных.

«Тропический дом» открыт ежедневно с 11:00 до 17:45.

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11.10.2021 231
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