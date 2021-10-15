Госжилнадзор взыскал с коммунальщиков Ленобласти 9 млн рублей за нарушения

Региональная жилищная инспекция отчиталась о результатах работы с недобросовестными управляющими компаниями области. Сумма штрафов за 9 месяцев получилась внушительной.
Как рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти вечером, 15 октября, к октябрю текущего года с коммунальщиков было взыскано более 9 млн рублей в пользу жителей 47-го региона. Основные нарушения, как и всегда, касались плохого содержания общего имущества и нарушения сроков его ремонта.
Так, за девять месяцев работы комитетом вынесено 150 постановлений, из них 77 предупреждений, а оставшиеся 69 — постановления о наложении штрафных санкций.
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15.10.2021 144
Мы стараемся, чтобы количество жалоб становилось меньше в проблемных локациях за счёт реального повышения качества услуг, которые доступны жителям многоквартирных домов. В тех случаях, когда ситуация не может быть решена оперативно, стараемся держать людей в курсе, чтобы они не волновались. Каждый должен понимать, в какой срок будет устраняться та или иная проблема. Управляющие компании, которые не смогут выправить свою работу и не удовлетворят потребности граждан после наложения соответствующих штрафов, станут претендентами на выбывание из перечня имеющих лицензию, — рассказал председатель комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области Михаил Василенко.