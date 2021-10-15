Госжилнадзор взыскал с коммунальщиков Ленобласти 9 млн рублей за нарушения

Региональная жилищная инспекция отчиталась о результатах работы с недобросовестными управляющими компаниями области. Сумма штрафов за 9 месяцев получилась внушительной.

Как рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти вечером, 15 октября, к октябрю текущего года с коммунальщиков было взыскано более 9 млн рублей в пользу жителей 47-го региона. Основные нарушения, как и всегда, касались плохого содержания общего имущества и нарушения сроков его ремонта.

Так, за девять месяцев работы комитетом вынесено 150 постановлений, из них 77 предупреждений, а оставшиеся 69 — постановления о наложении штрафных санкций.

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