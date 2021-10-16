Всеволожская рыба пропала по дороге в Сургут

Устанавливаются обстоятельства исчезновения автомобиля.
По информации правоохранительных органов, в полицию обратилась директор фирмы из Сургута. По словам женщины, из поселка Ковалево Всеволожского района несколько дней назад выехал грузовик Форд Карго с замороженной рыбой.
Позднее водитель грузовика перестал выходить на связь и пропал вместе с автомобилем.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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