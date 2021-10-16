Всеволожская рыба пропала по дороге в Сургут

Автор: Александр Селиванов
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Устанавливаются обстоятельства исчезновения автомобиля.

По информации правоохранительных органов, в полицию обратилась директор фирмы из Сургута. По словам женщины, из поселка Ковалево Всеволожского района несколько дней назад выехал грузовик Форд Карго с замороженной рыбой.

Позднее водитель грузовика перестал выходить на связь и пропал вместе с автомобилем.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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12.10.2021 191
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