Всеволожская рыба пропала по дороге в Сургут

Устанавливаются обстоятельства исчезновения автомобиля.

По информации правоохранительных органов, в полицию обратилась директор фирмы из Сургута. По словам женщины, из поселка Ковалево Всеволожского района несколько дней назад выехал грузовик Форд Карго с замороженной рыбой.

Позднее водитель грузовика перестал выходить на связь и пропал вместе с автомобилем.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.