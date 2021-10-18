Госдума вернется к законопроекту о включении вакцины от COVID-19 в план прививок

В ближайшие время Госдума планирует вернуться к рассмотрению законопроекта о включении вакцины от COVID-19 в Национальный календарь профилактических прививок.

Инициативу могут принять в ноябре 2021 года.

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Проект закона поступил в парламент в конце мая и вызвал резонанс в связи с появившимися опасениями о том, что принятие закона может повлечь обязательность вакцинации от коронавируса.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании в июне объяснял, что по статье 5 ФЗ-157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение от нее при условии, что работа связана с высоким риском заболевания. Соответствующий список профессий устанавливается Минздравом. Володин при этом предложил ведомству внести поправки в законопроект, которые бы прописали добровольность прививки от коронавируса.