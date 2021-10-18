В Ленобласти проходит массовый пролет гусей – фото

Как рассказал в своем блоге «Каждой твари по паре» Павел Глазков, в Ленинградской области идет массовый пролет гусей. Птицы летят активно и на Ладожское озеро.
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28.09.2021 3315
Обычно гуси транзитом пересекают территорию Ленинградской области осенью по дороге на зимовье в Западную Европу. На территории региона можно встретить восемь видов этих птиц, среди которых гусь гуменник, белолобый гусь, гусь пискулька.
Гнездятся в области серый гусь и белощекая казарка. Остальные бывают лишь пролетом.
Фото: vk.com/kazdoytvaripopare