В Ленобласти проходит массовый пролет гусей – фото

Как рассказал в своем блоге «Каждой твари по паре» Павел Глазков, в Ленинградской области идет массовый пролет гусей. Птицы летят активно и на Ладожское озеро.

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Обычно гуси транзитом пересекают территорию Ленинградской области осенью по дороге на зимовье в Западную Европу. На территории региона можно встретить восемь видов этих птиц, среди которых гусь гуменник, белолобый гусь, гусь пискулька.

Гнездятся в области серый гусь и белощекая казарка. Остальные бывают лишь пролетом.

Фото: vk.com/kazdoytvaripopare