В Санкт-Петербурге введут QR-коды для посещения общественных мест

Система начтет свою работу 1 ноября.

По информации администрации Санкт-Петербурга, в городе с 1 ноября на мероприятия и общественные места можно будет попасть только по QR-коду.

Отмечается, что в число закрытых мест вошли заведения общепита.

Помимо того, в постановлении сообщается об уменьшении числа участников массовых мероприятий — с 75 до 40 человек.