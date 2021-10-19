В Санкт-Петербурге введут QR-коды для посещения общественных мест

Система начтет свою работу 1 ноября.
По информации администрации Санкт-Петербурга, в городе с 1 ноября на мероприятия и общественные места можно будет попасть только по QR-коду.
Отмечается, что в число закрытых мест вошли заведения общепита.
Помимо того, в постановлении сообщается об уменьшении числа участников массовых мероприятий — с 75 до 40 человек.
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