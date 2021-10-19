Нигерийцы отказались уезжать домой из Петербурга после Евро-2020

Граждан Нигерии привлекли к административной ответственности из-за того, что они задержались в Санкт-Петербурге после Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Полицейские проверили у них документы ночью 14 октября.

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Оказалось, что остановленные на улице Крыленко уроженцы Западной Африки находились в России нелегально. Они приехали в Санкт-Петербург 20 июня 2021 года и не уехали из страны после положенных 90 суток.

Граждане Нигерии признали вину и объяснили причины своего поступка. По их словам, они приехали в Россию как болельщики и остались из-за войны в своей стране. Суд оштрафовал каждого на 5000 рублей. Их выдворят из России.