Россия тратит на борьбу с коронавирусом около 3,6 миллиарда рублей в день

Расходы России на борьбу с ковидом на фоне всплеска заболеваемости увеличились с 2 млрд рублей в день до 3,6 млрд рублей в день. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

По сведениям Минздрава, рост количества активных случаев заражения с начала месяца достиг почти 23%, а за минувшую неделю — 12%.

РИА Новости слова Антона Силуанова. — В среднем мы на коронавирус тратили при обычной обстановке примерно 2 млрд рублей в день, теперь при особой ситуации, при росте заболеваний — 3,6 млрд рублей в день, — приводятслова Антона Силуанова.

По словам главы Минфина, задача заключается в том, чтобы, несмотря на всплеск заболеваемости ковидом, плановую помощь продолжали оказывать. Антон Силуанов рассказал, что в министерстве готовят предложение в Кабмин о дополнительном выделении свыше 50 млрд рублей на систему обязательного медстрахования.

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