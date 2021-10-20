В Ленинградской области стартовали «Городские практики»

Профессионалов в сфере городского развития учат комплексному развитию городской среды в рамках «Городских практик» — краткосрочных программ для специалистов из одноимённой сферы.

«Как и многие из вас, я хорошо знаю потенциал городов Ленобласти. Уверен, что наша программа будет способствовать тому, чтобы конвертировать этот потенциал в реальные проекты. Ведь «Городские практики» ― это не только качественное образование, но и платформа для развития идей до более проработанных проектных решений», ― подчеркнул заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Отметим, что ежегодно в регионе благоустраивается больше 120 общественных пространств и дворовых территорий, у жителей появляются новые места притяжения. Так в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок.

Отметим, что победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу и получили деньги на осуществление проектов по благоустройству.