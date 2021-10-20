Ушел из жизни актер Виктор Евграфов

Автор: Гузель Галимова
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Актер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в советском фильме про Шерлока Холмса, скончался на 74-м году жизни.

Известно, что он восстанавливался после заболевания COVID-19. По предварительной информации, у актера оторвался тромб.

Ушел из жизни актер Виктор Евграфов Шерлок Холмс, умер актер, Мориарти, Виктор Евграфов
Ушел из жизни актер Виктор Евграфов Шерлок Холмс, умер актер, Мориарти, Виктор Евграфов
Ушел из жизни актер Виктор Евграфов Шерлок Холмс, умер актер, Мориарти, Виктор Евграфов
Фото из открытых источников.

Виктор Евграфов — советский и российский актер театра и кино, каскадер, заслуженный артист России. В фильмографии актера более 20 картин. В их числе — «Девушка и Гранд», «Жизнь Клима Самгина» и «Раскол».

Всероссийскую известность Виктору Евграфову принесла роль Мориарти в фильме «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона».

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Ушел из жизни актер Виктор Евграфов Шерлок Холмс, умер актер, Мориарти, Виктор Евграфов
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12.10.2021 185
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