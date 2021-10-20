Ушел из жизни актер Виктор Евграфов

Актер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в советском фильме про Шерлока Холмса, скончался на 74-м году жизни.

Известно, что он восстанавливался после заболевания COVID-19. По предварительной информации, у актера оторвался тромб.

Фото из открытых источников.

Виктор Евграфов — советский и российский актер театра и кино, каскадер, заслуженный артист России. В фильмографии актера более 20 картин. В их числе — «Девушка и Гранд», «Жизнь Клима Самгина» и «Раскол».

Всероссийскую известность Виктору Евграфову принесла роль Мориарти в фильме «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона».