На авторынке Петербурга образовался острый дефицит автомобилей

На авторынке Петербурга в начале осени образовался дефицит автомобилей. Показатели критические. Об этом рассказали эксперты из ассоциации автомобильных дилеров России и ГК «Прагматика».

Индекс контрактования — количества заключенных и расторгнутых контрактов на покупку автомобилей в месяц — в сентябре упал на 12% по сравнению с августом. Покупателей теряют бренды LADA, KIA и Renault. Нарастить число контрактов удалось лишь Mitsubishi – на 7%, Ford, в сегменте коммерческих авто – на 4%, а также Genesis и Audi – на 3 и 2% соответственно.

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Добавляется, что в сложившейся ситуации производители премиального класса чувствуют себя уверенней. В начале октября дилеры начали пополнять свои склады, но до показателей удовлетворения спроса этой весны еще далеко.