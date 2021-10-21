Жителей Ленобласти предупредили о сильных осадках в регионе

Дождевой фронт также накроет и Санкт-Петербург.

По информации ГУ МЧС по Ленобласти и Санкт-Петербургу, в четверг в области и городе ожидается сильный снегопад с дождем.

Отмечается, что на осадки влияет тёплый фронт, движущийся с Запада.

Спасатели призывают быть осторожными, так как порывы ветра могут достигать 15 м/с, а на дорогах образуется гололедица.