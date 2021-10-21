Жителей Ленобласти предупредили о сильных осадках в регионе

Дождевой фронт также накроет и Санкт-Петербург.
По информации ГУ МЧС по Ленобласти и Санкт-Петербургу, в четверг в области и городе ожидается сильный снегопад с дождем.
Отмечается, что на осадки влияет тёплый фронт, движущийся с Запада.
Спасатели призывают быть осторожными, так как порывы ветра могут достигать 15 м/с, а на дорогах образуется гололедица.
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19.10.2021 233