Жителей Ленобласти предупредили о сильных осадках в регионе

Автор: Александр Селиванов
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Дождевой фронт также накроет и Санкт-Петербург.

По информации ГУ МЧС по Ленобласти и Санкт-Петербургу, в четверг в области и городе ожидается сильный снегопад с дождем.

Отмечается, что на осадки влияет тёплый фронт, движущийся с Запада.

Спасатели призывают быть осторожными, так как порывы ветра могут достигать 15 м/с, а на дорогах образуется гололедица.

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19.10.2021 233
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