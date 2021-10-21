В российских школах с 30 октября по 7 ноября включительно объявят каникулы

Минпросвещения России планирует сделать каникулы во всех школах с 30 октября по 7 ноября включительно.

«В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику», — говорится в сообщении.

Добавляется, что дистанционное обучение в эти дни не предусматривается.

Ранее Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Указ опубликован на сайте Кремля.