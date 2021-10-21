К депутатам Ленобласти поступил проект бюджета на 2022 год

В ЗакСобрание внесен проект областного закона «Об областном бюджете Ленобласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, одной из ключевых задач осенней парламентской сессии является работа над бюджетом следующего года (трёхлетнего периода). С 2020 года нагрузка на региональную казну существенно возросла в условиях распространения коронавирусной инфекции. Тогда органам власти пришлось перестраивать подход к формированию бюджета, перераспределять финансирование для решения первоочередных задач, дополнительных выплат медицинским работникам, поддержки бизнеса и граждан.

Безусловно, «ковидный» год стал серьезным испытанием для региона, многие проблемные вопросы не теряют своей актуальности и сегодня. Только в 2020 году на борьбу с Covid-19 были направлены средства в объеме 10,1 млрд рублей из федерального и регионального бюджета.

«В период пандемии регион предоставил беспрецедентные меры поддержки нуждающимся. Благодаря имеющимся резервам и эффективной, слаженной работе всех ветвей власти Ленобласть успешно преодолела испытания, — отметил председатель областного парламента Сергей Бебенин («Единая Россия»). — Сегодня перед нами стоит не менее сложная задача — удержать стабильность, и мы не должны расслабляться. Продолжается реализация государственных программ, при этом главным приоритетом для региона было и остается выполнение всех социальных обязательств перед жителями».

По словам спикера, на протяжении многих лет ленинградцы являются активными участниками бюджетного процесса, направляют свои предложения по решению тех или иных вопросов, участвуют в публичных слушаниях.

«Такая совместная работа общества и власти — залог процветания нашей области», — уверен Сергей Бебенин.

Вам будет интересно Бюджет Ленобласти направят на образование, здравоохранение и социальную поддержку населения В 2022 году бюджет 47 региона по поручению главы региона сохранит социальную направленность. Проект областного бюджета сформирован исходя из устойчивого социально-экономического... 23.09.2021 359

Как уже ранее писал ivbg.ru, в 2022 году бюджет 47 региона по поручению главы Ленобласти сохранит социальную направленность. Проект областного бюджета сформирован исходя из устойчивого социально-экономического развития региона. По данным комитета финансов Ленинградской области, объем доходов в следующем году ожидается в размере 160,7 млрд рублей, рост расходов –– 164,1 млрд рублей. Дефицит составит 3,4 млрд рублей.

Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона.

Добавим, главный финансовый документ внесён в соответствии со сроками рассмотрения, установленными областным законом «О бюджетном процессе в Ленинградской области». Согласно утвержденному графику рассмотрения, 26 октября состоятся депутатские слушания по бюджету (так называемое «нулевое» чтение). Проведение заседания областного парламента, посвященного первому чтению (по закону в течение 23 дней со дня внесения), запланировано на 12 ноября. Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект 7 декабря (25 дней со дня принятия в 1-м чтении), а в третьем — 14 декабря (в течение 7 дней со дня принятия во 2-м чтении).