К депутатам Ленобласти поступил проект бюджета на 2022 год

В ЗакСобрание внесен проект областного закона «Об областном бюджете Ленобласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, одной из ключевых задач осенней парламентской сессии является работа над бюджетом следующего года (трёхлетнего периода). С 2020 года нагрузка на региональную казну существенно возросла в условиях распространения коронавирусной инфекции. Тогда органам власти пришлось перестраивать подход к формированию бюджета, перераспределять финансирование для решения первоочередных задач, дополнительных выплат медицинским работникам, поддержки бизнеса и граждан.
Безусловно, «ковидный» год стал серьезным испытанием для региона, многие проблемные вопросы не теряют своей актуальности и сегодня. Только в 2020 году на борьбу с Covid-19 были направлены средства в объеме 10,1 млрд рублей из федерального и регионального бюджета.
По словам спикера, на протяжении многих лет ленинградцы являются активными участниками бюджетного процесса, направляют свои предложения по решению тех или иных вопросов, участвуют в публичных слушаниях.
Как уже ранее писал ivbg.ru, в 2022 году бюджет 47 региона по поручению главы Ленобласти сохранит социальную направленность. Проект областного бюджета сформирован исходя из устойчивого социально-экономического развития региона. По данным комитета финансов Ленинградской области, объем доходов в следующем году ожидается в размере 160,7 млрд рублей, рост расходов –– 164,1 млрд рублей. Дефицит составит 3,4 млрд рублей.
Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона.
Добавим, главный финансовый документ внесён в соответствии со сроками рассмотрения, установленными областным законом «О бюджетном процессе в Ленинградской области». Согласно утвержденному графику рассмотрения, 26 октября состоятся депутатские слушания по бюджету (так называемое «нулевое» чтение). Проведение заседания областного парламента, посвященного первому чтению (по закону в течение 23 дней со дня внесения), запланировано на 12 ноября. Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект 7 декабря (25 дней со дня принятия в 1-м чтении), а в третьем — 14 декабря (в течение 7 дней со дня принятия во 2-м чтении).