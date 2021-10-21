В Выборге неизвестный сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Правоохранители ищут водителя, который сбил девушку на переходе в Выборгском районе Ленобласти и скрылся с места ДТП.

Как сообщили в ОГИБДД Выборгского района, ДТП произошло в 7:57 20 октября у дома №1 на улице Некрасова в Выборге. Неизвестный сбил 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Машина скрылась с места ДТП.

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Очевидцев аварии просят обратиться в отдел ГИБДД УМВД России по Выборгскому району либо позвонить по телефону группы розыска: 8(921)8894920.