Почти 100 тысяч особей сига выпустили в реку Сясь

В четверг, 21 октября, в реку Сясь в Ленобласти выпустили 97 тысяч сеголеток сига, выращенных в бассейнах ФГБУ «Главрыбвод» «Волховский рыбоводный завод.

Фото: Управление ветеринарии Ленинградской области.

Предварительно проведенные исследования показали, что выпущенная рыба полностью здорова. Молодых сигов выпускали в темное время суток, чтобы минимизировать потерю малька от хищников и птиц. Об этом сообщает пресс-служба Управления ветеринарии Ленинградской области.

Ранее в Ладожское озеро у города Сясьстрой были выпущены 6 876 сеголеток озерного сига, средней навеской 15 граммов.