Ливень затопил улицы в Тихвине и Сестрорецке

Сегодня, 21 октября, на Ленобласть и Петербург обрушился сильный ливень, да так, что некоторые населенные пункты оказались затопленными.

Так, в третьем микрорайоне Тихвина затопило объездную дорогу. Дождевые реки были замечены и в Сестрорецке. Местные жители поделились фото и видео последствий непогоды в соцсетях.

Тихвин. Фото: Типичный Тихвин l ДТП и ЧП, ВК

Улица Приозерная, Сестрорецк. Источник: НОВОСТИ СЕСТРОРЕЦКА, ВК

Напомним, в Петербурге в ночь на пятницу закрывается дамба из-за угрозы наводнения.