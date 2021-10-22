Спрогнозировано влияние новых ограничений по ковиду на выдачу кредитов

Если действие ограничений, введенных в Москве и других регионах из-за ситуации с коронавирусом, решат продлить, выдача кредитов может сократиться на 20%. Об этом предупредил гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

По его словам, так ситуация сложится, если ограничения будут действовать весь ноябрь. При этом неделя ограничений приведет к тому, что поток заявок на новые ссуды по итогам месяца сократится на 3-4%, если сравнивать ноябрьские показатели с сентябрьскими.

В Объединенном кредитном бюро также ждут сокращения кредитования. Эксперты заявили РБК, что выдача розничных кредитов в ноябре по сравнению с сентябрем упадет на 15%. Причем это произойдет, даже если ограничения окажутся краткосрочными.