Вода из Выборгского залива начинает затапливать городскую набережную — фото и видео

Набережная в некоторых местах полностью затоплена.
В социальных сетях появилась информация о затоплении выборгской набережной. Постепенно вода начинает выходить из берегов и затапливать набережную.
Отмечается, что в пятницу 22 октября на территории Ленобласти ожидаются дожди с порывистым ветром.
Источник: instagram.com/rekvizit_info
Источник: instagram.com/rekvizit_info
Источник: instagram.com/rekvizit_info
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22.10.2021 88