Вода из Выборгского залива начинает затапливать городскую набережную — фото и видео

Набережная в некоторых местах полностью затоплена.

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В социальных сетях появилась информация о затоплении выборгской набережной. Постепенно вода начинает выходить из берегов и затапливать набережную.

Отмечается, что в пятницу 22 октября на территории Ленобласти ожидаются дожди с порывистым ветром.

Источник: instagram.com/rekvizit_info Источник: instagram.com/rekvizit_info Источник: instagram.com/rekvizit_info