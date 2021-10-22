Вода из Выборгского залива начинает затапливать городскую набережную — фото и видео

Автор: Александр Селиванов
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Набережная в некоторых местах полностью затоплена.

В социальных сетях появилась информация о затоплении выборгской набережной. Постепенно вода начинает выходить из берегов и затапливать набережную.

Отмечается, что в пятницу 22 октября на территории Ленобласти ожидаются дожди с порывистым ветром.

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22.10.2021 88
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