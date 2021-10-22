Электрики Ленобласти перешли на усиленный режим работы

По прогнозу синоптиков сильный ветер сохранится и завтра, 23 октября, поэтому аварийные службы работают в усиленном режиме.

Для более быстрого реагирования служб и оперативного выезда аварийных бригад на восстановление электроснабжения необходимо оставить обращение по телефону горячей линии ПАО «Россети Ленэнерго» 8-800-220-02-20, а также на портале «Светлая страна».

Отметим, «Россети Ленэнерго» с 08:30 перешли в особый режим работы. Введены дополнительные дежурства оперативного персонала. Надежность электроснабжения обеспечивают 395 бригад (1665 человек), оснащенные 501 единицей техники.

Как уже ранее писал ivbg.ru, все экстренные службы Ленобласти работают сегодня в усиленном режиме. Для связи с оперативными службами в Ленобласти действует единый номер экстренных служб – 112. Операторы примут и перенаправят ваш звонок в необходимую оперативную, спасательную или аварийную службы. Также ленинградцы смогут напрямую позвонить в дежурные службы — телефоны доступны по ссылке.