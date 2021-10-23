Утром 24 октября полностью перекроет КАД возле Юкков для следственного эксперимента

По информации ivbg.ru, 24 октября с 7:00 до 7:20 для проведения следственного эксперимента на 20 км внутреннего кольца КАД будет полностью перекрыто автомобильное движение.

А точнее движение будет перекрыто на участке между транспортной развязкой на пересечении с Выборгским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Энгельса.

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Для обеспечения безопасности участников дорожного движения будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД для регулировки движения.