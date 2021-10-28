Синоптики пообещали европейской части России тепло и золотую осень

Автор: Александр Селиванов
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Контрасты погоды, по словам синоптиков, объясняются столкновением в атмосфере циклона и антициклона.

По информации метеоцентра «Фобос», европейскую часть России ждут теплые деньки с золотой осенью.

Отмечается, что в ближайшие выходные холодно будет только на побережье Белого и Баренцева морей.

В свою очередь в остальных регионах температура повысится до +10…+15°, а погода будет ясная.

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25.10.2021 121
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