Синоптики пообещали европейской части России тепло и золотую осень

Контрасты погоды, по словам синоптиков, объясняются столкновением в атмосфере циклона и антициклона.
По информации метеоцентра «Фобос», европейскую часть России ждут теплые деньки с золотой осенью.
Отмечается, что в ближайшие выходные холодно будет только на побережье Белого и Баренцева морей.
В свою очередь в остальных регионах температура повысится до +10…+15°, а погода будет ясная.
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