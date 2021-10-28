Жители Ленобласти смогут увидеть северное сияние в ночь на понедельник

Охотников за северным сиянием предупредили о приближающейся «добыче».
С 30 октября по 1 ноября жители Ленобласти и других северных регионов смогут увидеть северное сияние. Убывающая луна не помешает наблюдениям в первой половине ночи. Ясная погода, по предварительным данным, ожидается на юге 47 региона.
Вам будет интересно
На тихую охоту вышли в нескольких районах области. В социальных сетях появились фотографии грибов, которые продолжают находить грибники в лесах Санкт-Петербурга...
27.10.2021 162
В сообществе telegram-канале «Астро фото болото» напомнили, что яркость, красочность и высота северных сияний прогнозируется достаточно сложно, стоит смотреть на реальные показания солнечного ветра, получаемых со спутников.
В последний раз северное сияние наблюдали над Лемболовским озером в ночь на 21 октября.