Жители Ленобласти смогут увидеть северное сияние в ночь на понедельник

Охотников за северным сиянием предупредили о приближающейся «добыче».

С 30 октября по 1 ноября жители Ленобласти и других северных регионов смогут увидеть северное сияние. Убывающая луна не помешает наблюдениям в первой половине ночи. Ясная погода, по предварительным данным, ожидается на юге 47 региона.

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В сообществе telegram-канале «Астро фото болото» напомнили, что яркость, красочность и высота северных сияний прогнозируется достаточно сложно, стоит смотреть на реальные показания солнечного ветра, получаемых со спутников.

В последний раз северное сияние наблюдали над Лемболовским озером в ночь на 21 октября.