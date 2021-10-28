В России возник дефицит жизненно важного препарата

На отечественных складах запас препаратов иммуноглобулина приблизился к нулевому уровню. В свободной продаже препарат также не доступен.
Как пишет РБК, одной из причин нулевого запаса является снижение производства на время коронавирусной пандемии, а также зависимость от импорта, объем которого также снизился.
Издание пишет, что о проблеме знают профильные ведомства: уведомление соответствующего содержания направлено в Минздрав и Минпромторг.
О фактически нулевом запасе препаратов иммуноглобулина на складах поставщиков рассказали представители благотворительного фонда помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета «Подсолнух».
Также, как говорится в письме организации, отменяются и аукционы на иммуноглобулин. Нет его и в свободной продаже.
О проблеме фонду рассказали крупные дистрибьютеры, в число которых входят представители зарубежных производителей, а также пациенты, которые не могут купить лекарства.