В России возник дефицит жизненно важного препарата

На отечественных складах запас препаратов иммуноглобулина приблизился к нулевому уровню. В свободной продаже препарат также не доступен.

Как пишет РБК, одной из причин нулевого запаса является снижение производства на время коронавирусной пандемии, а также зависимость от импорта, объем которого также снизился.

Издание пишет, что о проблеме знают профильные ведомства: уведомление соответствующего содержания направлено в Минздрав и Минпромторг.

О фактически нулевом запасе препаратов иммуноглобулина на складах поставщиков рассказали представители благотворительного фонда помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета «Подсолнух».

Также, как говорится в письме организации, отменяются и аукционы на иммуноглобулин. Нет его и в свободной продаже.

Вам будет интересно Зоомагазин в США начал продавать препарат для лечения глистов только тем, кто покажет фото с конем Зоомагазин ATV&V Tack and Feed в Лас-Вегасе будет продавать ивермектин (используют для лечения глистов у животных) только тем покупателям, которые... 01.09.2021 504

О проблеме фонду рассказали крупные дистрибьютеры, в число которых входят представители зарубежных производителей, а также пациенты, которые не могут купить лекарства.