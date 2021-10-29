Центробанк обнаружил новую финансовую пирамиду в России

Центробанк обнаружил в России новую финансовую пирамиду. Она действует по принципу онлайн-игр, заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, передает РБК.

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По словам специалиста, новый тип финансовых пирамид, который открыл ЦБ, составляет 8% от общего числа подобных проектов, зафиксированных за третий квартал 2021 года.

Глава департамента ЦБ объяснил, что финансовые пирамиды привлекают россиян «возможностью легкого заработка и своей простотой, игровой формой». Чтобы получить прибыль, нужно привлечь в проект новых игроков, поскольку без них проект приостанавливается. При этом деньги из пирамиды вывести невозможно, поскольку это уже сделали ее создатели.

Лях подчеркнул, что такие пирамиды опасны, «потому что здесь и младшее поколение, и дети могут пострадать». Деньги для участия в проекте перечисляют через личный кабинет на сайте разными способами, включая криптовалюты.