Жители и гости города смогут посетить знаковые места.
По информации администрации Санкт-Петербурга, Новая Голландия и парки Петергофа будут открыты для посетителей в предстоящие выходные.
Отмечается, что в Нижний парк Петергофа, Александрия и Ораниенбаум можно будет попасть без QR-кода.
В тоже время, все точки питания в парках будут отпускать еду навынос, а вход в музей будет доступен только по QR.
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30.10.2021 475