Жители и гости города смогут посетить знаковые места.

По информации администрации Санкт-Петербурга, Новая Голландия и парки Петергофа будут открыты для посетителей в предстоящие выходные.

Отмечается, что в Нижний парк Петергофа, Александрия и Ораниенбаум можно будет попасть без QR-кода.

В тоже время, все точки питания в парках будут отпускать еду навынос, а вход в музей будет доступен только по QR.