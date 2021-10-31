Посетители смогут попасть в Новую Голландию и парки Петергофа без QR-кодов

Автор: Александр Селиванов
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Жители и гости города смогут посетить знаковые места.

По информации администрации Санкт-Петербурга, Новая Голландия и парки Петергофа будут открыты для посетителей в предстоящие выходные.

Отмечается, что в Нижний парк Петергофа, Александрия и Ораниенбаум можно будет попасть без QR-кода.

В тоже время, все точки питания в парках будут отпускать еду навынос, а вход в музей будет доступен только по QR.

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30.10.2021 475
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