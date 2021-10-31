Стоимость типичного завтрака достигла максимума за 10 лет

Стоимость стандартного завтрака выросла до максимального значения за прошедшие десять лет.
Сейчас индикатор типичного завтрака по миру обновил десятилетний максимум. Как считают эксперты, рост показателя спровоцирован особенностями погоды и логистическими проблемами.
Индекс строится на фьючерсах на такие категории товаров, как апельсиновый сок, овес, пшеница, сахар, молоко и кофе. Начиная с 2019 года, показатель прибавил целых 63%. После лета текущего года, рост цен на продукты индикатора ускорился.
Стоимость пшеницы подскочила на 20%. Примерно такая же ситуация с ценами на пшено наблюдалась после засухи в Соединенных Штатах в 2012 году. Сахар и кофе подорожали из-за засушливой погоды в Бразилии. Кофе вырос в цене на 56%, так как кофейные деревья были повреждены аномальными морозами, случившимися в июле.