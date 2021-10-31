В Ломоносовском районе пропала 15-летняя девочка

Она вышла к друзьям в парадную и пропала.
По информации телеграм-канала ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн, в полицию обратилась мать девочки. По словам женщины, ее дочь вышла к друзьям после чего бесследно исчезла. Телефон ребенка отключен.
Отмечается, что знакомые подростка живут в деревне Глядино Ломоносовского района.
Рост девочки 156 сантиметров, у нее рыжеватые волосы до лопаток и голубые глаза. На подростке были черные куртка и джинсы, белые кроссовки, может быть надета черная толстовка.
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25.10.2021 212