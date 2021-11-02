Правда, что наркомания очень помолодела в последние годы? Как жить с зависимостью? Где искать помощь родственникам зависимых? Эти вопросы мы задали психологу реабилитационного центра «Ручей» Марьяне Ольденборгер в рамках проекта «Независимые люди».

Как уберечь ребенка от алкоголизма?

Сделать так, чтобы ребенок никогда не притронулся к алкоголю, сложно и практически невозможно. Это и не нужно. Важно сделать так, чтобы прием алкоголя не стал для ребенка способом справляться с трудностями. Следует создать такую почву, благодаря которой он мог бы обратиться за помощью к родителю, рассказать о своей проблеме. То есть установить контакт и доверительные отношения. Избавить чадо от обезболивания за счет алкоголя или наркотиков.

Наркотики в жизни современной молодежи

Наркотики стали очень доступны, а употребление наркотических средств помолодело. Мы все чаще сталкиваемся с такими случаями, когда несовершеннолетние люди уже имеют серьезный стаж употребления. Это не обязательно что-то одно — алкоголь или наркотики. Во многих случаях присутствует и то, и другое — двойная зависимость.

Современные синтетические наркотики часто приводят к явлениям психотического характера, когда молодых людей приходится помещать в медицинские учреждения, чтобы помочь прийти в себя после употребления. Для того, чтобы подобный эффект наступил после принятия алкоголя требуется гораздо больше времени. Белая горячка начинается у людей с основательным стажем.

Нужно ли запирать в комнате зависимых?

Если зависимость сформирована, то содержание под замком не поможет. Это связано с тем, что зависимость называют неизлечимым заболеванием, потому что происходят определенные изменения в биохимии головного мозга. Они необратимые, но с ними можно жить, научившись правильно взаимодействовать со своим заболеванием. Зависимость можно сравнить в любым другим хроническим заболеванием. Например, диабетом. С ним можно жить, соблюдая определенные правила и меры безопасности. Подобная история с бронхиальной астмой или аллергией на определенный продукт.

Ограничить себя в употреблении на какое-то время не является выздоровлением. Если человеку все равно плохо и он не знает, что же с этим делать, у него возникают следующие мысли: «У меня был способ с этим справляться, но его у меня отняли и ничего не дали взамен».

Как помочь родственникам зависимых?

В большинстве случаев у людей, которые живут с зависимыми, крутится вопрос: «Чтобы мне сделать, чтобы зависимый захотел выздороветь?». Как правило, они уже сделали очень много, перепробовали массу способов. Если взглянуть на них трезво и критично, то станет ясно, что эти способы не работают, а сами попытки и прикладываемые усилия человека чрезвычайно истощают. Иногда самому разобраться в том, что происходит, очень сложно. Созависимому, точно так же, как и зависимому, нужна помощь других людей. В качестве такой помощи могут выступать сообщества «Нар-Анон» или «Ал-Анон» — это объединения родственников наркоманов и алкоголиков, куда можно прийти и получить поддержку для себя.

Зависимость излечима?

Я видела в комментариях к предыдущим роликам проекта «Независимые люди» следующие утверждения: «Не бывает бывших алкоголиков» или «Не бывает бывших наркоманов». Это совершенно верно. Зависимость — неизлечимое заболевание. По прошествии 10 лет, 20 лет человек все равно остается зависимым. Ему нужно совершать какие-то действия, чтобы не прийти к срыву. Провал возможен на любом сроке трезвости. Выздоровление — не конечная точка, а непрерывный процесс длинною в жизнь. В ходе процесса необходимо совершать какие-то действия, ходить в группу помощи. Зависимые часто говорят, что выздоровление — это подъем по эскалатору, идущему вниз. То есть, если человек останавливается и перестает следовать мерам безопасности, то это приведет к срыву. Есть такая фраза: «Алкоголик не должен быть одиноким, голодным и злым». Если он перестает заботиться о себе в психологическом смысле, фиксировать свои ощущения, то вернется к тому, от чего пытался уйти.

Зачем нужна психологическая реабилитация?

Есть несколько фаз и этапов. Часто бывает, что на первом этапе человеку требуется медицинская реабилитация — детоксикация, при которой необходимо вывести из организма психоактивные вещества, с помощью медикаментов нормализовать состояние и поддержать организм. Это не является лечением или выздоровлением в полном смысле этого слова.

Когда человек к этому готов, начинается следующий этап — длительная психологическая реабилитация. В общих чертах ее цели — научить человека жить со своим заболеванием, при этом оставаться трезвым и хорошо себя чувствовать. Это достигается под руководством психологов, равных консультантов. Человека учат развивать навыки самонаблюдения, самоанализа. Его информируют о том, что происходит — как работает болезнь.

Бытует такое мнение, что зависимость — это распущенность и безответственность. Достаточно только взять себя в руки и все пройдет. Поэтому крайне важно понимать, что это болезнь, как она влияет на личность, какие необходимо соблюдать меры безопасности для того, чтобы тяга в какой-то момент не запустилась. У каждого это свой набор границ безопасности. Людей учат идентифицировать, называть и выражать свои чувства. Это необходимо, потому что человек иногда срывает на определенных чувствах, даже не успев осознать их. Человека учат справлять с отрицанием, так как даже при нахождении в реабилитационном центре какая-то часть отрицания может оставаться и влиять на результативность дальнейших действий.

Про детские травмы

Ловушкой или подводными камнями для компетентного грамотного психолога могут стать психологические травмы. У каждого они есть. Например, детские травмы. В процессе работы можно выявить в истории человека эту травму, результатом которой послужило то, что у него есть некая боль внутри. Чтобы ее заглушить, он начинает употреблять.

Изначально кажется, что все очень просто и логично — боль уйдет и человек перестанет употреблять при проработке травмы. Если речь идет о зависимости, то произошли уже определенные изменения в биохимии головного мозга. Задача при этом отличается.

На первом этапе требуется остановить употребление. Работать сразу с детской травмой невозможно, потому что на поверхность выйдут сильные чувства — боль, обида, гнев. А у зависимого человека есть проторенная дорожка, как справляться с этими чувствами. Выйдя с консультации существует большая вероятность того, что человек пойдет употреблять, чтобы обезболиться. Я рекомендую ознакомиться с работами специалиста в области зависимости Теренса Горски. У него есть книга «Путь выздоровления», где автор рассматривает этапы выздоровления от зависимости. На каждой ступени нужно решить определенные задачи и только потом переходить к следующей.

Работа с детскими травмами — пятый этап, когда уже достигнута устойчивая трезвость, человек в состоянии справляться с сильными эмоциями и это не спровоцирует срыв.