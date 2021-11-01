В Санкт-Петербург поступили 100 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

Сегодня на фармбазу Санкт-Петербурга поступила новая партия вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» в количестве 100 тысяч доз. Однако получить ее смогут не все. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Теперь «Спутник Лайт» рекомендован только тем, кто перенес коронавирус — через полгода после болезни. Вколоть вакцину также рекомендуется тем, кто идет на ревакцинацию.

Такие изменения последовали после внесенных Минздравом изменений в методические рекомендации к применению «Спутника Лайт». Для выработки первичного иммунитета к коронавирусу по-прежнему рекомендуют «Спутник V» и другие зарегистрированные в России вакцины.