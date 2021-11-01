Суд отпустил блогершу, задержанную за откровенное фото на фоне Исаакиевского собора

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Петербурге задержали 31-летнюю женщина, которая выложила в сеть кадры с откровенной фотосессии на фоне Исаакиевского собора. Ее обвиняют в оскорблении чувств верующих.

Следствие просило избрать наказание в отношении Ирины Волковой в виде запрета определенных действий. Однако Октябрьский районный суд Петербурга не стал избирать серьезную меру пресечения и отпустил женщину.

В объединенной пресс-службе судов города добавили, что девушка признала вину и раскаялась.

Напомним, что ранее в отношении Волковой возбудили уголовное дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Ей грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишения свободы сроком до одного года.