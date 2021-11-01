С 1 ноября WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

Мессенджер WhatsApp перестал работать на некоторых устаревших моделях смартфонов. Как сообщается на сайте приложения, гаджеты с версиями ниже 4.1 Android и iOS 10 больше не поддерживаются.

Новое требование начало действовать с 1 ноября. Популярное у россиян приложение для обмена сообщениями перестанет функционировать на 43 моделях смартфонов. Это касается примерно 10 тыс. смартфонов внутри России, сообщал эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появятся нововведения, упрощающие использование мессенджера на нескольких устройствах. Некоторые из этих возможностей долгое время были доступны только в мобильных версиях.