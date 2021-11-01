Замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что продление ограничений в стране может в том случае, если коэффициент распространения ковида будет больше единицы.

Он добавил, что повышение данного показателя может говорить о наступлении трудной эпидемобстановки в России. Но этот коэффициент распространения является не единственным условием для продления серьезного ограничения.

Помимо прочего, важное значение имеет и число свободных коек и аппаратов ИВЛ в медучреждениях страны, подчеркнул врач. Горелов заявил, что обстановка с коронавирусом в России не станет лучше, пока коллективный иммунитет не достигнет 80%.