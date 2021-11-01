В нерабочую неделю музей-заповедник «Монрепо» работает в привычном зимнем режиме

С 29 октября по 7 ноября музей-заповедник «Парк Монрепо» работает в привычном зимнем режиме с 9 до 18 часов.

Информация об этом размещена в официальной группе заповедника. Пресс-служба парка также отмечает, что во время нерабочих дней на территории парка проводятся реставрационные работы. На данный момент для посещения открыта западная часть парка, где продолжается восстановление дорожек и ведутся другие работы.

Чтобы ваши прогулки были более разнообразными, насыщенными запахами осени и умиротворяющими видами, мы решили на время нерабочих дней открыть для посещения экомаршрут в лесной части музея-заповедника. Но очень просим вас покинуть эту часть парка до 16.00, после этого времени на экомаршруте темно и потому опасно находиться, — сообщает представительство музея-заповедника «Монрепо»