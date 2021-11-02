В России начался прием заявок от бизнеса на новые «антикризисные» гранты

Федеральная налоговая служба начинает принимать заявления от малых и средних компаний, а также индивидуальных предпринимателей, работающих в отраслях, наиболее пострадавших от пандемийных ограничений, на гранты, а банки — на льготные кредиты под 3%.

Обратиться за этими мерами поддержки можно будет до 15 декабря, сообщает пресс-служба минэкономразвития.

Небольшим компаниям положены гранты из расчета одного минимального размера оплаты труда (12 792 рубля) на каждого работника.

Кредиты под 3% годовых (также в объеме одного МРОТ на каждого сотрудника) готовы выдать три с половиной десятка банков, участвующих в программе.

Помимо малых и средних предприятий, такие же меры поддержки распространятся на социально-ориентированные некоммерческие организации. Мера поддержки распространится и на всех, кто участвовал в программах госпомощи ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0, в том числе крупные предприятия культуры и общественного питания.

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Кроме того, получить деньги от государства и банков смогут компании, созданные после 1 июля 2000 года — меры поддержки распространяются и на них.