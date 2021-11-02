Российским вузам разрешили продлить удаленку после 7 ноября

Министерство образования и науки разрешило высшим учебным заведениям продолжить с 8 ноября дистанционный формат обучения.
Об этом во вторник, 2 ноября сообщают РИА Новости. Соответствующее постановление подготовило Минобрнауки. С 8 ноября вузы и научные организации смогут продолжить обучение в виде самостоятельной работы или удаленно.
С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий, — отмечается в документе.
Также учебным заведениям разрешили дистанционно проводить промежуточную аттестацию:
Вузам следует обеспечить бесперебойный доступ студентов к электронной информационно-образовательной среде и контролировать качество дистанционных образовательных технологий.
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