В Елизаветино достроили новое студенческое общежитие

В Гатчинском районе Ленобласти завершено строительство студенческого общежития. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца осени.

Четырехэтажное здание рассчитано на проживании 200 студентов и сотрудников государственного института экономики, финансов, права и технологий. В жилых блоках уже стоят кровати, тумбы, стулья, шкафы и письменные столы, оборудованы санузлы и душевые. На каждом этаже есть по две кухни. Есть также игровая комната для настольного тенниса и домашний кинотеатр с актовым залом.

Сейчас подрядчик устраняет косметические замечания и завершает подключение к газовым коммуникациям. В середине ноября ожидается итоговая проверка Госстройнадзора.

Также в Гатчине строится общежитие для студентов Гатчинского педагогического колледжа имени К.Д. Ушинского. Здание рассчитано на 300 мест. Строительство планируется завершить в конце 2022 года.