В Петербурге могут продлить режим нерабочих дней

Администрация города на Неве планирует внести изменения в «коронавирусное» постановление. Если они будут приняты, режим нерабочих дней будет продлен после 8 ноября.

Такое решение планируется принять в связи с тем, что динамика заболеваемости не снижается, а город еще не вышел на плато четвертой волны, передают Невские Новости со ссылкой на источник, близкий к рабочей группе, разрабатывающей рекомендации для губернатора Петербурга.

По словам источника, обязательный характер режим нерабочих дней будет носить только для государственных служащих и бюджетников. Частному сектору бизнеса порекомендуют перевести максимальное количество сотрудников на удаленный режим работы.

Режим QR-кодов при этом планируют расширить на общепит и предприятия сферы услуг.

Важная задача не только выйти на плато, но и мотивировать жителей вакцинироваться, чтобы они получили возможность полноценно пользоваться услугами и иметь возможность очно покупать все товары, а не только первой необходимости, — поделился источник.