Пойманный вор напал на продавщицу с ножом в Мурино — видео

Мужчина был помещен в изолятор.

По информации издания Piter.TV, пойманный вор устроил настоящий погром в одном из магазинов Мурино.

Отмечается, что парень напал с ножом на продавщицу, которая попыталась остановить его. Вор пытался вынести из магазина курицу и алкоголь.

Однако полицейским удалось задержать злоумышленника, сейчас он находится в изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за грабеж.