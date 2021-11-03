Пойманный вор напал на продавщицу с ножом в Мурино — видео

Автор: Александр Селиванов
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Мужчина был помещен в изолятор.

По информации издания Piter.TV, пойманный вор устроил настоящий погром в одном из магазинов Мурино.

Отмечается, что парень напал с ножом на продавщицу, которая попыталась остановить его. Вор пытался вынести из магазина курицу и алкоголь.

Однако полицейским удалось задержать злоумышленника, сейчас он находится в изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за грабеж.

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01.11.2021 258
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