Рэпера Yung Trappa подозревают в насилии над двумя девушками в Ленобласти

В деле рэпера Yung Trappa, который подозревается в изнасиловании 18-летней девушки в поселке Выборгского района Ленобласти, появилась вторая жертва. В отношении молодого человека возбуждено два уголовных дела.
По данным следствия, в ночь с 31 октября на 1 ноября 2021 года 26-летний подозреваемый, находясь в одной из комнат частного дома в поселке Подборовье, совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек.
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Ранее ivbg.ru сообщал, что задержан российский рэпер Yung Trappa, его подозревают в изнасиловании 18-летней девушки в поселке Выборгского района Ленобласти....
02.11.2021 143
На данный момент Владислав Ширяев задержан. В отношении него возбуждены два уголовных дела: об изнасиловании и насильственных действиях сексуального действия. Следствие намерено ходатайствовать на аресте подозреваемого до суда. Расследование уголовного дела продолжается.