Рэпера Yung Trappa подозревают в насилии над двумя девушками в Ленобласти

В деле рэпера Yung Trappa, который подозревается в изнасиловании 18-летней девушки в поселке Выборгского района Ленобласти, появилась вторая жертва. В отношении молодого человека возбуждено два уголовных дела.

По данным следствия, в ночь с 31 октября на 1 ноября 2021 года 26-летний подозреваемый, находясь в одной из комнат частного дома в поселке Подборовье, совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек.

Вам будет интересно Подробности: рэпера Yung Trappa задержали по подозрению в изнасиловании девушки в Ленобласти Ранее ivbg.ru сообщал, что задержан российский рэпер Yung Trappa, его подозревают в изнасиловании 18-летней девушки в поселке Выборгского района Ленобласти.... 02.11.2021 143

На данный момент Владислав Ширяев задержан. В отношении него возбуждены два уголовных дела: об изнасиловании и насильственных действиях сексуального действия. Следствие намерено ходатайствовать на аресте подозреваемого до суда. Расследование уголовного дела продолжается.