В Петербурге 13-летний школьник прыгнул под поезд в метро

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В сети появилось видео со станции метро «Площадь Мужества» в Петербурге, где сотрудник метрополитена пытается помочь 13-летнему Егору, прыгнувшему под поезд. Перед этим мальчик писал своей подруге о желании свести счеты с жизнью.

Видео разместил паблик Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург днем, 3 ноября.

Школьник спрыгнул с платформы на пути и лег в ожидании электропоезда. На неоднократные требования и просьбы сотрудника метрополитена подняться с путей мальчик не реагировал.

В итоге Егор оказался под прибывшим поездом, между 3-м и 4-м вагонами. Состав физически не мог затормозить за такой короткий отрезок времени, однако трагедии удалось избежать — мальчик выжил. Сейчас он находится в реанимации с переломом затылочной кости.

Мать ребенка сообщила, что он с февраля 2021 года состоит на учете в ПНД, так как ранее уже предпринимал попытки суицида. Остальные обстоятельства происшествия выясняются.

Вам будет интересно
В Петербурге 13-летний школьник прыгнул под поезд в метро сбил поезд, Петербург, метро, детский суицид
В Ленобласти нашли насильника и убийцу спустя 17 лет после расправы над женщиной
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, который в 2003 году в Гатчинском районе надругался над женщиной, а...
02.11.2021 181
Автор