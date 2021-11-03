В Петербурге 13-летний школьник прыгнул под поезд в метро

В сети появилось видео со станции метро «Площадь Мужества» в Петербурге, где сотрудник метрополитена пытается помочь 13-летнему Егору, прыгнувшему под поезд. Перед этим мальчик писал своей подруге о желании свести счеты с жизнью.

Видео разместил паблик Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург днем, 3 ноября.

Школьник спрыгнул с платформы на пути и лег в ожидании электропоезда. На неоднократные требования и просьбы сотрудника метрополитена подняться с путей мальчик не реагировал.

В итоге Егор оказался под прибывшим поездом, между 3-м и 4-м вагонами. Состав физически не мог затормозить за такой короткий отрезок времени, однако трагедии удалось избежать — мальчик выжил. Сейчас он находится в реанимации с переломом затылочной кости.

Мать ребенка сообщила, что он с февраля 2021 года состоит на учете в ПНД, так как ранее уже предпринимал попытки суицида. Остальные обстоятельства происшествия выясняются.