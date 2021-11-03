Ленобласть на втором месте в России по минимальной безработице

Регион четвертый месяц подряд занимает второе место среди субъектов РФ по минимальному уровню регистрируемой безработицы.

Сегодня уровень регистрируемой безработицы составляет 0,5% — зарегистрированы 5,4 тыс. безработных. За 10 месяцев 2021 года на областную Биржу труда обратились 41,6 тыс. человек, безработными признаны 15,4 тыс. человек.

В базе вакансий региона 55,8 тысяч предложений, из них 80% по рабочим профессиям, 20% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих.

Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Для посещения Центров занятости в «оранжевой» и «красной» зонах необходимо записаться по телефонам или с помощью электронной почты соответствующих районных филиалов, контакты размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.