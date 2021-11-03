Нижне-Свирский заповедник поделился фотографией горностая, который меняет шубку перед зимними холодами.

«Он мелькнул в поленнице, буквально на секунду показался. Случайно удалось сделать один кадр… Может, еще встречу», — рассказал фотограф заповедника Анатолий Смирнов.

Горностаи линяют каждый год в разное время. Белки, например, уже «переоделись» в конце октября, а этот еще в «промежуточном» состоянии, когда «шубка» и не белая, и не серая.