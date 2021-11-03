Под окнами многоэтажки в Мурино нашли труп неизвестного мужчины

Устанавливаются личность погибшего мужчины, выпавшего из окна высотки во Всеволожском районе Ленобласти.
Кадр с места трагедии появился в паблике Девяткино online в среду, 3 ноября.
Тело человека было обнаружено утром 3 ноября под окнами 15-этажного дома на Воронцовском бульваре в Мурино. По предварительным данным, мужчина упал с высоты.
Жители района, где произошел несчастный случай, сообщают, что мужчина был одет в домашнюю одежду.
Вам будет интересно
В сети появилось видео со станции метро «Площадь Мужества» в Петербурге, где сотрудник метрополитена пытается помочь 13-летнему Егору, прыгнувшему под...
03.11.2021 228