Под окнами многоэтажки в Мурино нашли труп неизвестного мужчины

Устанавливаются личность погибшего мужчины, выпавшего из окна высотки во Всеволожском районе Ленобласти.

Кадр с места трагедии появился в паблике Девяткино online в среду, 3 ноября.

Тело человека было обнаружено утром 3 ноября под окнами 15-этажного дома на Воронцовском бульваре в Мурино. По предварительным данным, мужчина упал с высоты.

Жители района, где произошел несчастный случай, сообщают, что мужчина был одет в домашнюю одежду.