Под Киришами машина улетела в кювет, водитель погиб

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло утром 3 ноября на 1-м километре дороги «Кириши-Городище-Волхов» в Киришском районе Ленобласти.

По предварительным данным, водитель Volvo не справился с управлением. Иномарка вылетела с дороги в кювет и опрокинулась.

В результате 32-летний водитель погиб на месте, его 29-летняя пассажирка отделалась ушибом мягких тканей головы и сотрясением головного мозга. Ей оказали необходимую медпомощь и в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Проводится проверка.

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03.11.2021 212
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