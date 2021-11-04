Под Киришами машина улетела в кювет, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло утром 3 ноября на 1-м километре дороги «Кириши-Городище-Волхов» в Киришском районе Ленобласти.
По предварительным данным, водитель Volvo не справился с управлением. Иномарка вылетела с дороги в кювет и опрокинулась.
В результате 32-летний водитель погиб на месте, его 29-летняя пассажирка отделалась ушибом мягких тканей головы и сотрясением головного мозга. Ей оказали необходимую медпомощь и в удовлетворительном состоянии отпустили домой.
Проводится проверка.
Вам будет интересно
ДТП со смертельным исходом произошло вчера вечером, 2 ноября, на 125 километре трассы «Кола» в Волховском районе Ленобласти. Как сообщает ФКУ...
03.11.2021 212