IKEA предупредила о первом с 2019 года повышении цен

Компания Inter IKEA предупредила, что вынуждена повысить цены на свои товары впервые с 2019 года из-за проблем с поставками и увеличившихся затрат.

По словам финансового директора Мартина ван Дама, следующий финансовый год для компании будет «еще тяжелее», чем 2021 год. Так, IKEA продолжит сталкиваться с такими проблемами, как перебои в поставках, рост цен на сырье и подорожание энергии. Все эти факторы снижают прибыль крупнейшего продавца мебели, поэтому компания вынуждена поднять стоимость товаров, пишет ТАСС.

Отмечается, что повышение цен будет более существенным, чем в 2019 году. При этом данный шаг может и не сказаться на потребителях — все зависит от ретейлеров. Магазины будут самостоятельно решать, повышать цены для покупателей или нет.