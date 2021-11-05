Два большегруза не прошли по габаритам в тоннель на КАДе и снесли оборудование на 24 млн рублей — видео

Минувшим вечером 4 ноября две фуры были остановлены на въезде в тоннель на КАД, чтобы замерить габариты грузовиков. Водители решили не ждать ДПС и направились в точку назначения, насобирав ущерба в 24 млн рублей.

Информация об этом появилась в группе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Два грузовика марок «Мерседес» и «Вольво» были остановлены работниками «Комплекса защитных сооружений», чтобы проверить, смогут ли они пройти по высоте.

В ходе проверки выяснилось, что «Вольво» по габаритам не проходит, однако водителю это не помешало продолжить движение в сторону Кронштадта. За ним последовал и второй большегруз. В итоге в тоннеле грузовики побили светофоры, камеры и другое оборудование на сумму порядка 24 млн рублей.

Именно этим были вызваны вчерашние пробки на подъезде к тоннелю. В дирекции КЗС Петербурга сообщили, что сотрудники полиции нашли оба грузовика у Кронштадтского морского завода. Чтобы водители не скрылись, их автомобили были заблокированы.