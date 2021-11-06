Россиянам назвали основной способ кражи денег у клиентов банков

Эксперт по информационной безопасности Артем Казанцев заявил, что основным методом кражи денег у пользователей онлайн-банков в России является фишинг.

Казанцев назвал примерную цепочку действий злоумышленников: клиенту присылается СМС от имени банка со ссылкой, перейдя по которой пользователь неосознанно скачает вредоносное ПО, которое крадет личные данные.

Ранее рассказывалось, что в последнее время мошенники всё больше переходят к методу фишинга, отказываясь от социальной инженерии.