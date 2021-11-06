Россиянам назвали основной способ кражи денег у клиентов банков

Эксперт по информационной безопасности Артем Казанцев заявил, что основным методом кражи денег у пользователей онлайн-банков в России является фишинг.
Казанцев назвал примерную цепочку действий злоумышленников: клиенту присылается СМС от имени банка со ссылкой, перейдя по которой пользователь неосознанно скачает вредоносное ПО, которое крадет личные данные.
Ранее рассказывалось, что в последнее время мошенники всё больше переходят к методу фишинга, отказываясь от социальной инженерии.
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02.11.2021 197