Россиянам назвали основной способ кражи денег у клиентов банков

Автор: Александр Селиванов
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Эксперт по информационной безопасности Артем Казанцев заявил, что основным методом кражи денег у пользователей онлайн-банков в России является фишинг.

Казанцев назвал примерную цепочку действий злоумышленников: клиенту присылается СМС от имени банка со ссылкой, перейдя по которой пользователь неосознанно скачает вредоносное ПО, которое крадет личные данные.

Ранее рассказывалось, что в последнее время мошенники всё больше переходят к методу фишинга, отказываясь от социальной инженерии.

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02.11.2021 197
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